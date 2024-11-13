Наташа Королева выступила свидетелем по делу об убийстве Талькова в Петербурге

Артистка вспомнила, как за кулисами говорили о том, что кого-то ранили.

Суд в Петербурге вызвал в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова известную российскую актрису Наташу Королеву (Наталию Порывай). Об этом сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Свидетельница рассказала, что находилась на сцене во время концерта, когда его внезапно прервали из-за вопроса: "есть ли врач в зале, потому что произошла стрельба в Игоря Талькова". Концерт не продолжили, а затем за кулисами обсуждалась произошедшая трагедия. Все знали, что произошли какие-то выстрелы, но никто не осознавал, что случилось.

Артистка вспомнила, как за кулисами говорили о том, что кого-то ранили и быстро увезли Талькова. Этот инцидент произошел 6 октября 1991 года в Дворце спорта "Юбилейный".

Ранее мы сообщили о том, что в суде Петербурга участник СВО сделал девушке предложение.

Видео: Telegram / ЛЕБЕДИНОЕ озеро