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Хронометраж "Довода" Кристофера Нолана составит 150 минут

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Главные роли в фильме исполнили Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.

В сеть утекли новые подробности о фильме Кристофера Нолана "Довод". Из британской афиши боевика известно, что его хронометраж составит 150 минут. Об этом пишет портал Comicbook.

Стоит отметить, что "Довод" стал не самым продолжительным фильмом Нолана. Так, "Интерстеллар" идет 169 минут, а "Темный рыцарь" – 152 минуты.

О самом фильме известно не много, однако есть несколько интересных деталей. Герои шпионского боевика пытаются предотвратить глобальную катастрофу, которая якобы страшнее атомной войны. Они учатся управлять временем, инверсией и возвращением.

Главные роли в фильме "Довод" исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон. Кроме того, в нем снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Элизабет Дебики и другие актеры.

В настоящий момент мировая премьера картины запланирована на 12 августа. Однако есть предположения, что показ фильма вновь перенесут из-за пандемии коронавируса.

Видео: YouTube/ WBRussia

Теги: довод, кристофер нолан, хронометраж
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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