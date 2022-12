Фильм будет показан публике 20 июля 2023 года.

Universal Pictures выпустила первый трейлер "Оппенгеймера" Кристофера Нолана. Известно, что впервые ролик должен был быть показан перед кинопремьерой фильма "Аватара: Путь воды" (Avatar: The Way of Water). Позже его в хорошем качестве продемонстрировали создатели в социальных сетях. Известно, что новый проект режиссера посвящен жизни и профессиональной карьере Роберта Оппенгеймера. Он является одним из создателей атомной бомбы. Роль изобретателя исполнил актер Киллиан Мёрфи. В актерском составе также задействованы Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана, Рами Малек, Гэри Олдман и другие. Напомним, что съёмочный процесс "Оппенгеймера" завершился в мае 2022 года, а официальная премьера фильма запланирована на 20 июля 2023 года. Режиссер Кристофер Нолан рассказывал прессе о том, что ему удалось заснять первое тестирование ядерного оружия без применения компьютерной графики.

Фото и видео: YouTube / Universal Pictures