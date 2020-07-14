Аналитик спрогнозировал очередной перенос премьеры фильма "Довод"

В настоящий момент мировая премьера картины запланирована на 12 августа.

Аналитик американской компании MKM Partners Эрик Хэндлер спрогнозировал очередной перенос премьеры фильма "Довод" режиссера Кристофера Нолана. Об этом пишет Deadline.

Хэндлер считает, что правительство США слишком рано приступило к открытию центров досуга и общественных мест. Несмотря на то, что американские сети собираются соблюдать всех необходимые меры безопасности для защиты посетителей и сотрудников, этого может оказаться недостаточно.

"Было бы удивительно увидеть в стране кинотеатры, которым удалось открыться до сентября", - заявил эксперт.

В настоящий момент мировая премьера картины Кристофера Нолана запланирована на 12 августа. Режиссер работал над сценарием шесть или семь лет. Герои шпионского боевика пытаются предотвратить глобальную катастрофу, которая якобы страшнее атомной войны. Они учатся управлять временем, инверсией и возвращением.

Главные роли в фильме "Довод" исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.

Ранее мы писали, что Железного человека могут вернуть в киновселенную Marvel.

Видео: YouTube/ WBRussia