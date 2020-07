Железного человека вернут в киновселенную Marvel

Внимание! В материале присутствуют спойлеры к фильму "Мстители: Финал".

Американский актер Роберт Дауни-младший может вернуться к роли Железного человека (Тони Старка). Об этом пишет издание We Got This Covered, ссылаясь на проверенные источники.

В мае 2019 года у актера закончился контракт с Marvel, который он решил не продлевать. В последний раз Железного человека можно было увидеть в фильме "Мстители: Финал". Герой Роберта Дауни-младшего пожертвовал собой во имя спасения Вселенной.

По словам достоверных источников, Железный человек обязательно появится в будущих фильмах Marvel, однако уже только во флешбэках (воспоминаниях) или в том случае, если действие будет разворачиваться до событий, описанных в финальных "Мстителях".

По слухам, у Железного человека будет камео в кинокомиксе "Черная вдова", премьеру которого перенесли на ноябрь 2020 года. События в этом фильме разворачиваются до "Войны Бесконечности" и "Финала", то есть до гибели Тони Старка.

Кроме того, персонаж Дауни-младшего может появиться в одной из финальных версий фильма "Человек-паук 3". Эту кинокартину студия Sony Pictures будет снимать совместно с Marvel. Тони Старк фактически станет виртуальным помощником Питера Паркера (вместо Эдит). Он будет доступен Человеку-пауку внутри супергеройского костюма.

Также стоит упомянуть, что смерть в комиксах не всегда бывает конечной. Если Роберт Дауни-младший внезапно надумает вернуться, то глава студии Marvel Кевин Файги придумает способ, как его обратно включить в киноисторию.

Ранее мы писали, что Marvel выбирает нового злодея для фильма "Мстители".

Фото: кадр из фильма "Мстители: Финал"