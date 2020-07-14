В Marvel выбирают нового злодея для "Мстителей"

Он заменит побежденного и погибшего Таноса.

В официальном Twitter-аккаунте киностудии Marvel появилось видео, на котором ведущие обсуждают вероятных кандидатов на звание главного суперзлодея в "Мстителях". Он заменит побежденного и погибшего Таноса.

Ведущие предположили, что место нового злодея может занять кто-то из представителей инопланетных рас. В частности, они назвали имена Скруллы и Крии, которые при этом враждуют между собой. Также одним из вероятных кандидатов назван Ронан Обвинитель.

В свою очередь поклонники киновселенной предложили свои варианты, в их числе фигурируют Доктор Дум, Галактус и Канг Завоеватель.

Ранее был представлен рейтинг лучших злодеев киновселенной Marvel. Первое место занял Эрик Киллмонгер, который появился в фильме "Черная пантера" в 2018 году. На втором месте оказался Локи, которого зрители могли увидеть в нескольких частях о Торе и во франшизе "Мстители". Тройку лидеров замкнул Эдриан Тумс из ленты "Человек-паук: Возвращение домой".

Видео: Twitter / Marvel Entertainment