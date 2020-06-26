Премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана вновь перенесли

Изначально выход картины был запланирован на 17 июля.

Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе выхода фильма Кристофера Нолана "Довод". Изначально премьера была запланирована на 17 июля, однако теперь зрители смогут увидеть новую картину режиссера 12 августа. Об этом пишет издание Variety.

Решение об очередном переносе премьеры было принято в связи с заявлением губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Чиновник сообщил, что на четвертом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, кинотеатры не откроются. В Лос-Анджелесе официальная дата открытия киноплощадок также неизвестна.

Создатели фильма считают, что выпускать в прокат картину, на которую потратили 200 млн долларов, в таких обстоятельствах нерационально. Лента пробудет в прокате дольше обычного.

Ранее Кристофер Нолан рассказал о сюжете фильма "Довод". По словам режиссера, он работал над сценарием шесть или семь лет. Герои шпионского боевика пытаются предотвратить глобальную катастрофу, которая якобы страшнее атомной войны. Они учатся управлять временем, инверсией и возвращением.

Главные роли в фильме исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.

Видео: YouTube/ WBRussia