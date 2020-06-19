Кристофер Нолан рассказал о сюжете фильма "Довод"

Премьера должна состояться в июле 2020 года.

Британский кинорежиссер Кристофер Нолан, снявший "Начало" и трилогию "Темный рыцарь", рассказал о сюжете нового блокбастера "Довод". Об этом пишет издание EW.

По словам Нолана, он работал над сценарием фильма шесть или семь лет. Герои шпионского боевика пытаются предотвратить глобальную катастрофу, которая якобы страшнее атомной войны. Они учатся управлять временем, инверсией, возвращением.

Предотвратить катастрофу хочет тайная организация под названием "Довод" (Tenet). Один из главных героев, которого играет Дэвид Вашингтон, вступает в нее. Еще одного шпиона-оперативника сыграл Роберт Паттинсон. Роль алчного и невероятного опасного русского олигарха досталась Кеннету Брана. Его жену исполнила Элизабет Дебики. У этой героини завязались очень сложные отношения с героем Дэвида Вашингтона.

Кристофер Нолан заявил, что ни один из актеров не читал сценарий, пока не получил роль. Компьютерную графику использовали в фильме по минимуму. Съемки проходили в семи странах. Декорация полуразрушенного города была построена в Палм-Спрингс. Работали над проектом сотни статистов.

Премьера запланирована на июль 2020 года.

Ранее Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма "Довод".

Видео: YouTube/ WBRussia