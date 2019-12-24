Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма "Довод"

Оказалось, что в картине не будет перемещений во времени.

Американский актер Роберт Паттинсон в беседе с журналистом журнала GQ поделился интригующей подробностью фильма "Довод". Исполнитель главной роли развеял предположения поклонников о путешествиях во времени. Паттинсон заявил, что их не будет.

Режиссер фильма "Довод" Кристофер Нолан ("Интерстеллар", "Помни") известен своей любовью к временным трюкам. Фанаты ожидали, что в новом фильме он использует излюбленную тему, однако этого не произойдет.

Паттинсон признался, что не видел еще ни одного кадра из картины и ему самому любопытно, что будет на самом деле. Однако он с точностью сказал, что его герой – не путешественник во времени.

Премьера картины Кристофера Нолана запланирована на 17 июля 2020 года.

Ранее компания Disney подтвердила информацию о новой дате премьеры "Мулан".

Видео: YouTube / WBRussia