Компания Disney подтвердила информацию о новой дате премьеры "Мулан"

Disney решила перенести премьеру фильма на 24 июля 2020 года.

В четверг, 14 мая, стало известно о том, что Disney подтвердила информацию о новой дате премьеры "Мулан". Об этом заявил генеральный директор компании Роберт Чапек.

Напомним, что выпуск фильма "Мулан" от студии Disney, который должен был выйти на большие экраны 27 марта. Однако из-за коронавирсуной пандемии премьеру киноленты перенесли. Чапек отметил, что Disney с оптимизмом смотрит на развитие событий и намерена показать фильм 24 июля 2020 года. При этом Чапек заявил, что Disney будет проводить театральные премьеры своих картин поэтапно, так как сейчас тематические парки начинают функционировать в штатном режиме.

В фильме рассказывается история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам. Отметим, что в этой экранизации не появится дракон Мушу.

Режиссером выступает Ники Каро. В главных ролях Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли и Гун Ли.

Ранее мы сообщали о том, что съемки "Матрицы 4" возобновят в июле.

Видео:Disney/YouTube