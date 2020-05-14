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Съемки "Матрицы 4" возобновят в июле

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Релиз киноленты намечен на 2021 год.

В четверг, 14 мая, стало известно о том, что съемки четвертой части "Матрицы" намерены возобновить в июле этого года. Об этом сообщает издание Variety.

По данным инсайдеров, киностудия Warner Bros. возобновит съемки уже 6 июля. Отмечается, что актерский состав пописал контракт на дополнительные восемь недель съемок. 

Напомним, что первая часть съемок прошла в Сан-Франциско, затем актеры переехали в Берлин. Работу пришлось прервать из-за пандемии коронавируса. 

Релиз киноленты намечен на 2021 год.

Ранее мы сообщали о том, что по фильму "Молчание ягнят" снимут сериал.

Видео:Big Fat Trailer/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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