Над созданием сериала будут работать Алекс Куртцман и Дженни Люмет.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что по фильму "Молчание ягнят" снимут сериал. Об этом сообщает сообщает издание Hollywoodreporter.

Известно, что над созданием сериала будут турдиться Алекс Куртцман и Дженни Люмет. В главной роли выступит Ребекка Бридс.

В основе сюжете история главной героини спустя полгода после событий в фильме "Молчание ягнят". Она продолжает выслеживать маньяков.

Дата релиза пока неизвестна.

Ранее мы сообщали о том, что Джеймс МакЭвой снялся в пародии на знаменитый сериал "Звездный путь".

Видео:Movieclips Classic Trailers/YouTube