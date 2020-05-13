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Вчера, 22:44
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По фильму "Молчание ягнят" снимут сериал

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Над созданием сериала будут работать Алекс Куртцман и Дженни Люмет.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что по фильму "Молчание ягнят" снимут сериал. Об этом сообщает сообщает издание Hollywoodreporter.

Известно, что над созданием сериала будут турдиться Алекс Куртцман и Дженни Люмет. В главной роли выступит Ребекка Бридс.

В основе сюжете история главной героини спустя полгода  после событий в фильме "Молчание ягнят". Она продолжает выслеживать маньяков.

Дата релиза пока неизвестна.

Ранее мы сообщали о том, что Джеймс МакЭвой снялся в пародии на знаменитый сериал "Звездный путь".

Видео:Movieclips Classic Trailers/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Тема дня,

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