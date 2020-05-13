В пародии также снялись актеры Катрина Балф, Стивен Кри, Кевин Мэйнс, Брендан О’Рурк и Джеймс Кирк.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что Джеймс МакЭвой снялся в пародии на знаменитый сериал "Звездный путь". Ролик опубликован в Instagram-аккаунте актера.

Короткометражку под названием "Звездная сила" актер вместе с друщьями снимал прямо на самоизоляции. В пародии также появились актеры Катрина Балф, Стивен Кри, Кевин Мэйнс, Брендан О"Рурк и Джеймс Кирк.

В сюжете необычной короткометражки история капитана космического корабля, которого играет МакЭвой. Он возвращается из космоса и нападает на членов своего экипажа. Как оказалось, на землю вернулся злой клон главного героя.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер триллера "Неистовый" с Расселом Кроу.

Видео:Instagram / jamesmcavoyrealdeal