Вышел трейлер триллера "Неистовый" с Расселом Кроу

Премьера нового психологического триллера назначена на 1 июля.

В среду, 13 мая, в сети появился трейлер триллера "Неистовый" с Расселом Кроу. Ролик опубликован на YouTube-канале Solstice Studios.

В сюжете история женщины, которая случайно обогнала на трассе автомобиль незнакомца. После этого главная героиня становится жертвой преследования "обиженного" водителя. Режиссером картины выступил Деррик Борте.

Премьера психологического триллера назначена на 1 июля.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077.

Видео:Solstice Studios/YouTube