Вышел трейлер триллера "Неистовый" с Расселом Кроу

В среду, 13 мая, в сети появился трейлер триллера "Неистовый" с Расселом Кроу. Ролик опубликован на YouTube-канале Solstice Studios.
В сюжете история женщины, которая случайно обогнала на трассе автомобиль незнакомца. После этого главная героиня становится жертвой преследования "обиженного" водителя. Режиссером картины выступил Деррик Борте.
Премьера психологического триллера назначена на 1 июля.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077.
Видео:Solstice Studios/YouTube
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