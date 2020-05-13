В сети появился трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077

Дата выхода фильма пока не известна.

В среду, 13 мая, в сети появился трейлер фанатского фильма, который основан на игре Cyberpunk 2077. Ролик опубликован на YouTube-канале T7pro.

Постановщиком киноленты выступил Ви-Дан Тран, который известен по фильмам "Призрачная шестерка" и "Шан-Чи". Кроме того, он является официальным членом команды каскадёров Джеки Чана. Также в фильме появится известный косплеер Бен Бергманн.Дата выхода фильма пока не известна.

Напомним, что Cyberpunk 2077 является самой ожидаемой в этом году. В игре показаны технологии, которые шагнули далеко вперед и люди получили возможность совершенствовать себя с помощью киберимплантов. В одном из тизеров разработчики подожгли интерес геймеров, показав в сюжете Киану Ривза.

Ранее мы сообщали о том, что "Би-2" запустили спецпроект к 20-летию первого альбома.

Видео: T7pro/YouTube