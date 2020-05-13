Спецпроект в первый день запуска полностью посвящен фильму "Брат 2".

В среду, 13 мая, стало известно о том, что "Би-2" запустили спецпроект к 20-летию первого альбома. Группа создала сайт, на котором будет появляться информация о карьере музыкантов.

Спецпроект называется "Неделя, в которую все случилось". Группа намерена целую неделю публиковать каждый день архивные материалы времен первой пластинки коллектива. Первые выпуски посвящены фильму "Брат 2". Музыканты рассказали фанатам о том, как выбирал композиции режиссер фильма Алексей Балабанов. Также в выпуске раскрыли секрет монтажа клипа "Полковнику никто не пишет".

Также музыканты анонсировали прямой эфир 16 мая, который пройдет на странице Шуры Би-2 в Instagram.

Ранее мы сообщали о том, что "Союзмультфильм" представил первый 3D-мультфильм про хомячка Фроша.

Видео:Би-2/YouTube