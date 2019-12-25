Идрис Эльба озвучит Наклза в сиквеле "Соника в кино"

Детали сюжета пока не раскрываются.

Британский актер Идрис Эльба присоединился к актерскому составу сиквела "Соника в кино". Он озвучит Наклза – друга ежика Соника и бельчонка Тейлза. Об этом Эльба сообщил в Twitter.

В основе сюжета второй части "Соника" будет культовая видеоигра. Детали пока не раскрываются.

Премьера семейного фильма "Соник в кино 2" запланирована на 7 апреля 2022 года. В проекте также снимутся Джим Керри, Джеймс Марсден, Наташа Ротуэлл, Шемар Мур и другие актеры.

Первая часть вышла в 2020 году. Она получила неоднозначные отзывы критиков и зрителей, при этом собрала достаточную для продолжения кассу.

Ранее режиссер "Отряда самоубийц" рассказал о самой сложной сцене в фильме.

Фото: Instagram / idriselba