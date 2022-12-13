Netflix объявил в тизере точную дату выхода полнометражки «Лютер" с Идрисом Эльбой

Фильм можно будет увидеть с 24 февраля.

Американский стриминговый сервис Netflix объявил в новом тизере точную дату выхода полнометражного фильма "Лютер: Павшее солнце" с Идрисом Эльбой в главной роли. Известно, что проект станет продолжением одноименного сериала, в которой роль детектива Джона Лютера также досталась британскому актеру. Официальная премьера ленты запланирована на 24 февраля в кинотеатрах Британии. А на онлайн-платформе картину можно будет увидеть с 10 марта. Напомним, что сериал "Лютер" выходил на телеканале "Би-би-си" с 2010 по 2019 год и продержался в эфире пять сезонов. Шоу было решено продолжить в полнометражном формате. Согласно сюжету нового проекта, Лютер решает сбежать из тюрьмы для того, чтобы остановить жестокого серийного убийцу, который терроризирует Лондон.

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Фото и видео: YouTube / Netflix