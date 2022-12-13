Вышел трейлер психотриллера «Аферисты» с Джулианной Мур и Себастианом Стэном

Фильм появится на стриминге 17 февраля.

Вышел трейлер психологического триллера "Аферисты" с Джулианной Мур и Себастианом Стэном. Известно, что проект будет показан на онлайн-платформе американского стримингового сервиса Apple TV+. Постановкой картины занимался Бенджамин Карон, известный по "Коронк", "Андоре") для студии A24.Сюжет будет строиться вокруг матери-одиночки, которая принимает решение завладеть вниманием и расположением состоятельного бизнесмена Ричарда (Джон Литгоу) ради денег. Одновременно с этим ее дискредитированный сын (Стэн) стремится получить доступ к чужому состоянию.

Напомним, что "Аферисты" появятся на Apple TV+ с 17 февраля.

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Фото и видео: YouTube / Apple TV