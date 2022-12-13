В сети появились релизный трейлер и оценки One Piece Odyssey

Игроки смогут оценить игру уже 13 января.

В социальных сетях появились появились релизный трейлер и оценки новой ролевой экшен-компьютерной игры One Piece Odyssey, созданной по мотивам популярной манги. Ранее разработчики выпустили релизное видео по проекту. На текущий момент агрегаторы показывают преимущественно положительные оценки. На платформе OpenCritic у игры сейчас записано 78 баллов на основе 16 оценок, а на Metacritic — 75 баллов на основе 14 рецензий. Проект критики называют "качественной адаптацией" исходного материала, в котором хорошая боевая система соединилась с привлекательным сюжетом и детально прописанными персонажами. При этом в числе недостатков аналитики называют полировки и некоторых QoL-улучшений.

Вышел геймплейный ролик игры по мотивам сериала "Королевство" от Netflix.

Фото и видео: YouTube / BANDAI NAMCO Europe