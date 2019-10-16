Финал нового "Терминатора" растрогал режиссера до слез

Фильм выйдет в прокат 31 октября 2019 года.

Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер признался, что не может без слез смотреть финальные сцены собственного творения. Автор заявил, что они получились очень эмоциональными и трогательными. Об этом пишет издание SyFy.

Миллер заявил, что вернуть Линду Хэмилтон к роли Сары Коннор и дать ей шанс вновь исправить будущее, было бы невозможно без сильного сценария. Актриса хотела, чтобы ее героиня шла к цели нелегким и опасным путем, чтобы все было "мрачно и захватывающе".

Режиссер также отметил, что Судный День нельзя отменить. И в новом "Терминаторе" зрителям продемонстрируют, как развитие искусственного интеллекта приведет к нему.

"Терминатор: Темные судьбы" выйдет в российский прокат 31 октября 2019 года. Главные роли в фильме исполнили Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон и Маккензи Дэвис.

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Видео: YouTube / 20th Century Fox Russia