"Малефисента 2" разочаровала западных кинокритиков

При трех десятках рецензий был зафиксирован 42-процентный рейтинг.

Западные кинокритики остались недовольны фильмом студии Walt Disney "Малефисента 2: Владычица тьмы". Об этом свидетельствуют данные агрегатора Rotten Tomatoes. При трех десятках рецензий был зафиксирован 42-процентный рейтинг.

Автор The Guardian Питер Брэдшоу написал, что "Малефисента 2" разочаровала его. При этом он отметил игру Анджелины Джоли и Эль Фаннинг, "которая воспринимает этот фильм так же серьезно, как и все остальное в своей карьере".

Питер Дебруж из Variety написал, что в этом случае истинные злодеи Walt Disney живут не на экране, а саботируют студию изнутри.

Уилльям Бибиани из Bloody Disgusting назвал сценарий нелепым, а фильм эмоционально неискренним. При этом он также отметил игру Анджелины Джоли, назвав ее превосходной. Однако обвинил создателей "Малефисенты" в том, что они понятия не имеют, что делать с актрисой.

Стоит отметить, что рейтинг первого фильма о злой колдунье "Малефисенте" был также не высок – 53 %. Однако это не помешало кинокартине завоевать любовь зрителей и стать вполне успешной в прокате.

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Видео: YouTube / iVideos