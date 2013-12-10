Очевидцы заметили Анджелину Джоли в кофейне во Львове

Джоли самостоятельно решила приехать во Львов. Её визит никак не связан с УВКБ.

Американская актриса Анджелина Джоли решила приехать во Львов, чтобы пообщаться с местными жителями. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Очевидцы заметили актрису в кафе. Она давала автограф одному из посетителей заведения. Ещё один парень стал героем мемов. Он не проявил никакого интереса к визиту американской актрисы и даже не поднял голову. В УВКБ пояснили, что Джоли самостоятельно решила приехать во Львов. Её визит никак не связан с управлением.

Известно, что после этого Джоли отправилась на вокзал, чтобы пообщаться с людьми. Также актриса посетила местный интернат.

Ранее мы сообщили, что вышел трейлер "Мир Юрского периода: Господство".

Видео: Telegram/РИА Новости