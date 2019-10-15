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Безруков и робот представили новый фильм Андреасяна

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В широкий прокат фильм выйдет 31 октября.

Во вторник, 15 октября, Сергей Безруков и робот представили новый фильм Сарика Андреасяна "Робо".  Ролик опубликован на официальной страничке актера в Instagram.

РОБО".... почти как "ФЁДОР" До чего дошёл прогресс...до невиданных чудес... Помните "Электроника"?

подписал обращение Безруков

Напоним, что по сюжету 12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Однако родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят чтобы он пошел по их стопам. В итоге Митя находит поддержку там, где не ждал. Ему на помощь приходит созданный родителями робот-спасатель А-112 или просто Робо. Митя научит нового друга верить в себя и свои сили, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности.

Главные роли в нем исполнили Даниил Муравьёв-Изотов, Владимир Вдовиченков, Мария Миронова, голос "Робо"- Сергей Безруков. 

В широкий прокат фильм выйдет 31 октября.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый трейлер ремейка "Леди и Бродяги". 

Видео:s_bezrukov/Instagram

Теги: андреасян, безруков, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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