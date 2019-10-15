В сети появился новый трейлер ремейка "Леди и Бродяги"

Премьера картины запланирована на 12 ноября 2019 года.

Во вторник, 15 октября, в сети появился новый трейлер ремейка мультфильма "Леди и Бродяга". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Disney.

В его основу сюжета легла трогательная история любви двух абсолютно разных собак — породистой комнатной неженки и обычной дворняги. Оригинальный мультик вышел в 1955 году.

В работе над ремейком приняли участие Тесса Томпсон, Джастин Теру, Сэм Эллиотт, Эшли Дженсен, Иветт Николь Браун, Кирси Клемонс, Жанель Моне и другие. Режиссерское кресло занял постановщик фильма "Трон: Восстание" Чарли Бин.

Премьера картины запланирована на 12 ноября 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился финальный трейлер "Холодного сердца 2".

Видео:Disney/YouTube