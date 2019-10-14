В сети появился финальный трейлер "Холодного сердца 2"

Выход картины в РФ назначен на 28 ноября 2019 года.

В понедельник, 14 октября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.

По сюжету сиквела главные герои первой части покидают свое королевство и отправляются дальше на север, чтобы раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны. Главные роли в проекте озвучили Кристен Белл, Эван Рэйчел Вуд, Джонатан Грофф, Идина Мензел.

Дата выхода мультфильма в РФ назначена на 28 ноября 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что Warner Bros. предложила Джеймсу Ганну снять "все, что угодно" по выбору.

Видео: Walt Disney Animation Studios.