Warner Bros. предложила Джеймсу Ганну снять "все, что угодно" по выбору

Режиссер остановился на "Отряде самоубийц 2".

Киностудия Warner Bros. была настолько заинтересована в сотрудничестве с режиссером "Стражей Галактики" Джеймсом Ганном, что предложила ему снять "все что угодно" по выбору. Об этом рассказал сам Ганн, отвечая на вопросы поклонников. Его слова приводит издание Comic Book.

Больше всего режиссер хотел снять вторую часть "Отряда самоубийц". Он полагает, что это самый комплексный и масштабный проект, но в то же время "очень забавный".

Джеймс Ганн получил предложение снять продолжение "Отряда самоубийц" после того, как компания Walt Disney временно расторгла с ним контракт из-за вызывающих комментариев в соцетях 10-летней давности. Позже он вновь стал режиссером-постановщиком фильма "Стражи Галактики. Часть 3".

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Видео: YouTube / IGN, Marvel UK,Warner Bros. Pictures