Элтон Джон рассказал о последних годах жизни Джексона

Певец отметил, что в последние годы Джексон мог потерять рассудок из-за разных лекарств.

Британский певец и композитор Элтон Джон написал автобиографическую книгу под названием "Я", в которой рассказал о Майкле Джексоне. Об этом сообщает TMZ.

Артист отметил, что знал Майкла с 13 или 14 лет, и тогда он был "самым очаровательным ребенком". Однако в какой-то момент все изменилось. Джексон начал отстраняться от мира и реальности, как Элвис Пресли.

По мнению Элтона Джона, в последние годы жизни Майкл Джексон был психически болен и не мог находиться в кругу взрослых людей. Певец считает, что король поп-музыки начал терять рассудок из-за употребления разных лекарств.

Майкл Джексон ушел из жизни 25 июня 2009 года. Причиной смерти стала передозировка лекарственными препаратами.

Автобиографический роман Элтона Джона "Я" поступит в продажу 15 октября. В нем артист рассказывает о своей жизни и карьере.

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Видео: YouTube / BBC America, Michael Jackson, ℓ. мoonwalĸer, Elton John, extratv