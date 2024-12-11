В Выборге умер мужчина, доставленный в полицию с признаками наркотического опьянения

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, предположив, что она наступила в результате инсульта от чрезмерного употребления наркотического вещества.

В Ленинградской области проводится проверка по факту смерти мужчины, доставленного в полицию с признаками наркотического опьянения.

По данным МВД по Петербургу и Ленобласти, 8 января в 11:35 сотрудники ДПС у дома 4 по Светогорскому шоссе в Выборге остановили автомобиль Skoda, двигавшийся с явными нарушениями ПДД. За рулем иномарки находился 29-летний мужчина, у которого имелись видимые признаки наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. В момент задержания автомобилист проявлял агрессию и отказывался подчиняться требованиям полицейских. Нарушитель был обездвижен наручниками.

К часу дня водителя доставили в полицию, где в отношении него были составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования), статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), после чего он был помещен в спецприемник. Там мужчина вел себя крайне агрессивно и неадекватно, устроив погром. На него снова надели наручники.

Внезапно мужчина начал терять сознание. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали на место скорую помощь, до приезда которой своими силами оказывали ему доврачебную помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, предположив, что она наступила в результате инсульта от чрезмерного употребления наркотического вещества.

Фото: Piter.tv