Фею-крестную в новой "Золушке" сыграет темнокожий гей

Эта роль может достаться эксцентричному американскому актеру Билли Портеру.

Эксцентричный американский актер и по совместительству темнокожий открытый гей Билли Портер может сыграть фею-крестную в очередном ремейке "Золушки". В настоящий момент студия Sony ведет переговоры с артистом. Об этом пишет издание Variety.

Постановкой новой "Золушки" занимается сценаристка музыкальной комедии "Идеальный голос" Кэй Кэннон. Роль девушки-сиротки, живущей со злобной мачехой и двумя сводными сестрами, исполнит 22-летняя кубино-американская певица Карла Камила Кабельо Эстрабао. Продюсерами проекта стали Джеймс Корден и Лео Перлман.

Новая "Золушка" станет музыкальной версией традиционной сказки. До этого мюзикл выходил на экраны дважды — в 1997 году с Уитни Хьюстон и в 2015 с Лили Джеймс.

50-летний актер Билли Портер, который не скрывает от общественности свою ориентацию, знаком зрителям по сериалу о трансвеститах "Поза". Он стал первым темнокожим актером-геем, которому присудили "Эмми" за лучшую мужскую роль.

Ранее мы писали, что студия Disney задумалась о приквеле "Красавицы и чудовища".

Видео: Youtube/ The Late Late Show with James Corden, ET Style, The Late Show with Stephen Colbert