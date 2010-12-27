Фильм покажет ранние годы из жизни принца Адама.

В среду, 9 октября. стало известно о том, что Disney задумалась о приквеле "Красавицы и чудовища". Об этом сообщает портал "Кинопоиск".

По словам инсайдеров, за основу сюжета возьмут ранние годы из жизни принца Адама, когда он только встретился с волшебницей, которая превратила его в Чудовище. Отметим, что Эмма Уотсон не вернется в роли Белль. При этом ожидается, что Дэн Стивенс все же появится в фильме.

В настоящее время компания Disney не делала никаких заявлений по поводу приквела известной истории.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Тайна печати дракона" провалился в российском прокате.

Фото:кинопоиск