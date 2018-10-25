Фильм "Тайна печати дракона" провалился в российском прокате

За три недели показов картина собрала всего 316 млн рублей.

Один из самых дорогих российских фильмов этого года "Тайна печати дракона" провалился в прокате. За три недели показов картина Олега Степченко с участием Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана собрала всего 316 млн рублей вместо ожидаемых 2 млрд рублей. Об этом сообщают "Ведомости".

На производство российско-китайского фильма "Тайна печати дракона" от автора "Вия" было потрачено 50 млн долларов. Из них 200 млн рублей выделил Фонд кино.

Картину также показывают в Китае, однако и там не собираются полные залы. Общие сборы в Поднебесной пока составили 2,6 млн долларов.

Авторы "Тайны печати дракона" никак не комментируют провал фильма в прокате. Однако известно, что в будущем планируются съемки третьей части франшизы.

Фильм "Тайна печати дракона" является продолжением "Вия" (2014 год), снятого по мотивам повести Николая Гоголя. В первой части английский путешественник и картограф Джонатан Грин побывал на Украине. В новой части он едет в Китай по заданию Петра I.

Ранее мы писали, что российская кинокомпания требует взыскать с Джеки Чана и Шварценеггера долг в 216,6 млн рублей.

Видео: YouTube / Кинокомпания "СТВ"