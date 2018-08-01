Российская кинокомпания требует взыскать с Джеки Чана и Шварценеггера долг в 216,6 млн рублей

РФГ вложила в фильм "Тайна печати дракона" 200 млн рублей и теперь не может получить деньги обратно.

Российская кинокомпания "Русская Фильм Группа" (РФГ) требует взыскать с китайской China Film Group и актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера долг в размере 216,6 млн рублей. Иск в Арбитражный суд Москвы подал конкурсный управляющий корпорации Кирилл Бодров. Об этом пишут "Ведомости".

Согласно имеющимся данным, РФГ финансировала фильм "Тайна печати дракона", где в эпизодических ролях учувствовали Чан и Шварценеггер. В китайском прокате лента провалилась, поэтому компания не может получить деньги обратно.

В свою очередь продюсер фильма Алексей Петрухин заявил, что требования РФГ бесперспективны. По его словам, компания вложила деньги в размере 200 млн рублей, полученные от Фонда кино. Поэтому ни кредиторы РФГ, ни китайские инвесторы и тем более актеры не имеют никакого отношения к этому финансированию.

Премьера фильма состоится в России 19 сентября. За первый уикенд в мировом прокате лента собрала 2,1 млн долларов.

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Видео: YouTube / Кинокомпания "СТВ"