Вышел финальный русский трейлер фильма "Круче некуда" с Джеки Чаном и Джоном Синой

Картина выйдет в прокат 13 июля.

Кинокомпания "ВОЛЬГА" представила финальный русский трейлер экшн-комедии "Круче некуда" режиссера Скотта Во.

Сюжет рассказывает о событиях в недалеком будущем, в котором происходят нефтяные войны. Два бывших солдата спецназа должны сопроводить группу гражданских лиц через самую опасную дорогу Багдада. Им предстоит столкнуться со множеством препятствий на этом пути.

Главные роли сыграли Джеки Чан и Джон Сина. Картина выйдет в прокат 13 июля.

Ранее Netflix представил трейлер хоррора "Птичий короб: Барселона".

Видео: YouTube / Кинокомпания ВОЛЬГА