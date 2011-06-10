В кинопрокат России выходит "Охота за тенью" с Джеки Чаном

На киноэкране сойдутся в битве две непримиримые силы — полиция и безжалостная криминальная группировка.

В России 12 марта выходит в широкий прокат фильм "Охота за тенью". В центре сюжета оказывается тайная оперативная группа, которая вступает в интеллектуальное и физическое противостояние с участниками опасной бандой. Зрителей ждет напряженная игра в кошки-мышки, где психологическая дуэль сочетается с жестким экшеном. Завязка истории строится на том, что после серии ограблений полиция Макао вынуждена обратиться к известному мастеру по поиску преступников. Опытный руководитель создает элитный отряд из новобранцев, чтобы найти загадочного гения по прозвищу "Тень". В какой-то момент специальная операция превращается "в смертельную игру силы и разума".

По сюжету банда из криминальнх гениев бесследно исчезает с украденными миллиардами. Им удается обмануть безупречную систему безопасности под названием "Небесное око". Полиция Макао обращается за помощью к сыщику на пенсии Хуан Дэджуну, чтобы тот помог решить проблему. Вместе с офицером Хэ Цюго они создают специальное подразделение по розыску главаря группировки Фу Луншэна.

Основные роли в проекте достались легенде экшн-киноиндустрии Джеки Чану и молодой актрисе нового поколения Чжан Цзыфэн. В картине задействованы также Тони Люн Ка-фай ("Любовник"), Ци Ша, энь Цзюньхуэй (Jun), Чжоу Чжэнцзе, Ван Цзыи, Лан Юэтин, Линь Цюнань, Ван Чжэньвэй (Zac Wang) и Ли Чжэкунь. Создатели проекта рассказали, что фильм предлагает зрителям свежий взгляд на классическое противостояние между преступниками и правоохранительными органами. Особое внимание в этой борьбе уделяется современным технологиям и взаимодействию разных поколений.

Прокатом ленты занимается компания KINOMANIA.

Фото и видео: пресс-служба KINOMANIA