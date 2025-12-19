Французский фильм "Гуру" о лайф-коучинге выйдет в российский прокат с 9 апреля

Зрители снова увидят эффектный тандем актера Пьера Нинэ с режиссером Яном Гозланом.

С 9 апреля кинопрокатная компания World Pictures выпускает в российских кинотеатрах психологический триллер "Гуру" (Gourou) с Пьером Нинэ в главной роли. Режиссер картины Ян Гозлан рассчитывает погрузить зрителей в мало представленную в современной киноиндустрии вселенную лайф-коучинга, в которой массовые семинары больше напоминают обществу нечто среднее между религиозными мессами и спортивными шоу. На этот раз по сюжету картины звезда фильмов "Граф Монте-Кристо", "Черный ящик", "Ив Сен-Лоран" выступает в роли харизматичного, обаятельного и опасного тренера. Актер становится "зеркалом эпохи", в которой личностный рост превращается в манипуляцию общественным сознанием. Напомним, что данный проект создан при участии одной из ведущих региональных студий StudioCanal, стоящей за крупнейшими авторскими и коммерческими киноуспехами современного зарубежного кино.

Вскоре после выхода фильма "Черный ящик" Пьер рассказал мне об идее, которую он уже давно держал в голове: ему хотелось снять фильм, сосредоточенный на фигуре лайф-коуча. Эта идея меня сразу же заинтересовала. Ян Гозлан, режиссер

Пьер Нинэ добавил, что чуствует особое очарование такии типами ораторов, которые обладают волшебной, но в тоже время ядовитой манерой речи. Французский актер заметил, что без колебаний решился на новую совместную работу с Яном Гозланом, так как этот дуэт "прекрасно нашел друг друга".

Энергия зала, после 4 дней съемок С 400 людьми в одной комнате без окон, была сумасшедшей. Я был на сцене, но атмосфера шоу было повсюду, а со временем и усталостью люди становились все более свободными, необузданными… Они кричали, плакали, мы почти касались того транса, о котором идет речь в фильме. Играть с 400 людьми одновременно для меня было впервые! Я бесконечно благодарю их за самоотдачу! Мы были так впечатлены командой. Пьера Нинэ, исполнитель главной роли

