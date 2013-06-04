Труппа Джеки Чана покажет шоу боевых искусств в Петербурге

Китайская труппа Лун Юнь привезет в Россию программу Одиннадцать воинов.

В Санкт-Петербурге и Москве в сентябре пройдут выступления труппы боевых искусств "Лун Юнь", основанной актером и режиссером Джеки Чаном в 2006 году. Об этом сообщает сайт Министерства культуры РФ.

Шоу состоятся 11 сентября на Новой сцене Мариинского театра и 15 сентября на Основной сцене Малого театра.

В программе "Одиннадцать воинов" примут участие одиннадцать артистов труппы. Постановка включает пять частей: "Оружие", "Душа", "Мастерство", "Тишина" и "Праздник". Через них исполнители представят историю и философию кунг-фу.

Музыкальное сопровождение обеспечит солистка объединения Цзюнь Тянь Фан.

Фото: freepik