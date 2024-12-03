Иван Купреенко: "Я вообще не знаю, что такое любовные похождения, потому что люблю только одну женщину"

8 сентября в 21:00 на ТНТ состоится премьера второго сезона ситкома "Универ. Молодые". Молодая пятёрка студентов вернётся с новыми проблемами, вызовами и неожиданными решениями.

Во втором сезоне студентам МВГУ предстоит не только притереться друг к другу, но и загладить вину за старые ошибки. Питер тв узнал у Ивана о его роли, съемках и юности.

– Каким было ваше детство?

Детство было замечательным — в котором было абсолютно всё. Я родился в городе Витебск, Беларусь, там прожил до двадцати лет. Много играл в футбол, думал, что стану великим футболистом. Но в Беларуси сложно стать им, да и у меня астма. В 14 лет мне уже было трудно отбегать весь матч.

Постоянно ездил в лагерь "Витязь", где был местной звездой — пел песни Меладзе. Меня так и называли: Ванька Меладзе. Знакомился с 11-ю девочками за смену. Еще у нас была "комора". Зуммеры, скорее всего, не знают что это такое. Мы проводили свет в подвал, слушали магнитофон, на полу лежал ковер, на стенах рисовали — полноценная своя комната под землей.

Я много времени проводил в деревне: пас коров, бил палкой по крапиве, гулял в полном одиночестве. Один раз, когда доставал голубей под крышей фермы, чтобы их покормить, обжег себе живот негашеной известью. Из-за чего пошел слух, что шрам у меня на груди — это укус акулы.

Единственное, чего не было — это моря. Я увидел его только на первом курсе, когда полетал на фестиваль "Ялта - Москва - транзит" с Юрой Музыченко (The Hatters). Во второй раз — на съемках у Карена Шахназарова в фильме "Исчезнувшая империя".

– Была ли у вас в юности подработка и как заработали первые деньги?

Я зачем-то закончил Политехнический техникум в Витебске. После этого целый год подрабатывал на телезаводе "Витязь". Всю зарплату отдавал маме, а она выделяла какую-то часть — на компьютерный клуб, где я любил играть в Counter-Strike. В общем, ничего не предвещало, что я когда-нибудь стану актером.

– Какое у вас было время в студенчестве? Помните ли вы его, когда закончили Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (курс Б. Е. Уварова)?

Помню! Три года жил в актерской мастерской, где мы учились. Спал за кулисами — на матрасе. Студенчество запомнилось тем, что на кухне нашей студии водились крысы в районе Петроградки. Заснуть было сложно. Я брал тарелки от барабанной установки, открывал дверь на кухню, подбрасывал их — и они с грохотом падали на пол. После этого наши "домашние животные" затихали, и можно было спокойно заснуть.

– Какой момент больше всего запомнился?

Рождение сына. 22 сентября 2012 года я играл в спектакле "Папины сказки" на сцене "Чаплин-Холл". Исполнял роль молодого отца. В этот момент мне написала моя жена Юля: "У тебя родился сын". Первенец. Об этом тут же объявили зрителям. Спектакль прервался — и зал взорвался аплодисментами и поздравлениями!

– Расскажите про вашего героя Эльдара в сериале, какой он для вас?

Эльдар вообще не похож на меня ни в каких проявлениях. Во-первых, он — педагог кафедры экономики. Я разбираюсь в экономике примерно так же, как в истории Бангладеш. Во-вторых, Эльдар — подкаблучник, которому жена каждый день собирает контейнер с едой на работу. А я — не подкаблучник! Как говорит моя жена: "Я главный в семье!" (Смеется.) И в-третьих, мой герой постоянно завидует любовным похождениям своего лучшего друга Кирилла. Я вообще не знаю, что такое любовные похождения, потому что люблю только одну женщину.

– Какое место в Петербурге больше вдохновляло на учебу и помогало закрыть экзамены? Сохранились ли эти места на сегодняшний день для вас?

Помню, что пытался готовиться к экзаменам в Летнем саду. Но тщетно. Мешало петербургское солнце, лебеди, короткие юбки. Зато стопроцентно попадал монетами в Чижика-Пыжика, закидывал их к коту Елисею на Малой Садовой улице. Но — ничего не помогло. Госэкзамен сдал на "тройку".

Фото: ВКонтакте / Иван Купреенко