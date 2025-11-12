"Работа над ролью напомнила мне о том, как важно сохранять искренность": Константин Крюков о главной роли в сериале "Мотай!"

Что будет, если столичного режиссёра отправить в колонию в глухой тайге и доверить ему съёмки кино с участием заключённых? Ответ — в новом сериале ТНТ "Мотай!", спин‑оффе "Камеры Мотор".

Константин Крюков, сыгравший главную роль Матвея Селюжицкого, рассказывает, как перевоплотился в героя, который заново открывает для себя силу творчества и искренности. Актёр поделился историями со съёмок проекта, признался, какие фильмы повлияли на него лично, и сформулировал идеальный петербургский маршрут.

— Константин, расскажите, как вы попали в проект "Мотай!". Что вас зацепило в сценарии и в образе московского режиссёра Матвея Селюжицкого?

Этот проект зацепил меня сразу по нескольким причинам. Во‑первых, это команда — люди, с которыми хочется работать и с которыми возникает творческое взаимопонимание буквально с первых встреч. Во‑вторых, сама идея сериала оказалась для меня очень личной. Мы переснимаем фильмы эпохи VHS — того самого времени, на котором выросло целое поколение, включая меня. Это не просто ностальгия, это возвращение к тем эмоциям, которые формировали меня как зрителя и как человека. Мне близка эстетика того времени, атмосфера тех историй, поэтому участие в проекте стало своего рода путешествием в собственное прошлое.

— Ваш герой — столичный режиссёр, который оказывается в крайне непривычной для себя среде — колонии в глухой тайге. Как вы прорабатывали этот контраст? Были ли у вас собственные приёмы, чтобы передать внутренний разрыв между "прежней" и "нынешней" жизнью персонажа?

Импровизация — естественная часть моей профессии. В случае с Матвеем у меня был довольно чёткий внутренний бэкграунд героя: я наблюдал за московскими клипмейкерами, за их стилем жизни, энергетикой, амбициями. Всё это легло в основу персонажа. У меня было ощущение, что я хорошо знаю его прошлое, привычки, манеру общения. Поэтому, попадая в сцены, я уже понимал, как он будет реагировать, и это давало простор для живой импровизации.

— Ваш герой работает с непрофессиональными актёрами — заключёнными. Как вы думаете, что он перенимает от них, а что, наоборот, пытается им передать? Есть ли в этом обмене что-то, что меняет самого Матвея?

Матвей перенимает у заключённых главное — живую энергию и искренность. Они не профессионалы, но в них есть подлинное желание создавать. В свою очередь он приносит в их мир дисциплину и опыт большого кинопроизводства. Этот обмен меняет его — он начинает иначе смотреть на профессию и на людей.

— С какими самыми неожиданными трудностями столкнулся ваш герой в колонии? А вы лично — в процессе съёмок? Были ли сцены, которые требовали особой физической или эмоциональной отдачи?

Для героя серьёзным испытанием становится любовь, которая приходит в самый непростой момент. Для меня как для актёра было непросто эмоционально погружаться в атмосферу прошлого кинематографа и одновременно проживать новую историю.

— Как строилось ваше взаимодействие с партнёрами по площадке? Были ли импровизированные моменты, которые потом вошли в сериал?

На площадке царила атмосфера партнёрства и юмора. Импровизация возникала естественно — мы доверяли друг другу и процессу.

— "Мотай!" — это спин-офф "Камеры Мотор". Смотрели ли вы первый сезон до начала работы? Если да, то как это повлияло на ваше понимание персонажа и его места в этой вселенной?

Я сознательно не смотрел первый сезон до начала работы, чтобы сохранить свежесть взгляда и не перенимать интонации других актёров. Уже позже, когда образ сложился, познакомился с материалом.

— Ваш герой пересказывает и переосмысливает культовые голливудские фильмы. А какие из них лично вам особенно близки?

Мне особенно близки "Леон", "Телохранитель" и "Том и Джерри". Эти фильмы сформировали мой эмоциональный зрительский опыт.

— Если бы вам предложили выбрать один фильм, который ваш герой мог бы снять "по-настоящему" (не в условиях колонии), что бы это было?

Я бы выбрал "Паломничество в страну востока" Германа Гессе — философскую притчу о пути человека и поиске смысла.

— Есть ли у вас в планах попробовать себя в качестве режиссёра?

Да, мысли о режиссуре есть. Внимательно ищу материал, который стал бы внутренне необходимым для воплощения.

— Что, на ваш взгляд, зритель должен увидеть за внешней комедийностью сериала? Какая главная мысль, по-вашему, проходит через историю Матвея?

За комедийностью скрывается история о достоинстве, честности и силе творчества. В любых обстоятельствах важно оставаться собой.

— Если бы у вас была возможность дать совет Матвею Селюжицкому в начале его пути в колонии, что бы вы сказали? И есть ли что-то, чему вы сами научились благодаря работе над этой ролью?

Я бы посоветовал Матвею не бояться и доверять своему внутреннему компасу. Работа над ролью напомнила мне о том, как важно сохранять искренность.

— В плотном графике съёмок иногда сложно найти время для отдыха. Как обычно вы любите отдыхать?

Стараюсь находить время для спорта: зимой — беговые лыжи, летом — велосипед. И неизменные вещи — чтение и чай. Эти простые ритуалы помогают сохранять баланс.

— Часто ли бываете в Петербурге? Есть ли у вас любимое место в городе, куда вы всегда стараетесь заглянуть, даже если приезжаете на пару дней?

Петербург для меня — особый город. Даже короткий визит стараюсь посвятить прогулке к Исаакиевскому собору — это место силы и тишины.

— Если бы у вас было свободное утро в Петербурге, как бы вы его провели? Опишите свой идеальный маршрут.

Идеальное утро — прогулка мимо Академии художеств, баня, затем Alexander Bar в Four Seasons и спокойный вечер с книгой и музыкой.

Фото: пресс-служба ТНТ (Людмила Топталова)