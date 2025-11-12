"Актёров быстро забывают, но со мной этого не произошло": Мария Кожевникова о сериале "Универ. 15 лет спустя"

13 апреля в 20:00 на ТНТ вышла первая серия продолжения культового сериала — "Универ. 15 лет спустя". Любимые герои снова вернулись на экран и готовы справляться с новыми трудностями. Одним из самых долгожданных возвращений стало возвращение Аллочки… точнее, Аллы Юрьевны. Мы поговорили с Марией Кожевниковой о том, что произошло с её героиней за эти 15 лет, почему режиссёр нервничал на съёмочной площадке, будет ли спин-офф про Аллочку, а также обсудили самые тёплые воспоминания со съёмок "Старой общаги" и материнство.

Мария, ваше возвращение в "Универ" стало одной из самых обсуждаемых новостей нового сезона. В релизе вашу героиню называют "снежной королевой". Какой стала Алла спустя 15 лет и что в ней всё-таки осталось от той лёгкой и наивной девушки, которую когда-то полюбили зрители?

Для меня изменения героини были очень важны. Я очень благодарна сценаристам и продюсерам за то, что они вначале поговорили со мной о том, как я вижу этот образ. Ведь с моей героиней за 15 лет могло произойти всё что угодно — можно было уйти в разные стороны. И как-то, не сговариваясь, мы все сошлись на одном: хотелось, чтобы она стала Аллой Юрьевной — женщиной, которая обросла бронёй. Аллочка уже не та. И она уже не позволит так себя называть.

Был ли у вас какой-то внутренний незакрытый гештальт по роли Аллочки? Может быть, вы очень давно хотели что-то внести своё?

Да нет, просто хотелось, чтобы люди понимали, что персонажи тоже могут меняться. И здесь важно было показать её более многогранной. Изначально Аллочка была девушкой, которая приехала покорять Москву, хотя особенно и не старалась. Она считала, что настолько красива, что уже одним своим присутствием покорила этот город. Её главной целью было выйти замуж за богатого мужчину. Но в жизни, к сожалению, часто бывает наоборот (смеётся) — и она влюбилась в беднейшего студента, ещё и не в самого умного. Нам хотелось показать зрителю, как девушка с такими установками за 15 лет могла измениться и кем могла стать.

Важно было, чтобы зритель увидел и почувствовал эту трансформацию, но при этом считывал ту самую Аллочку по её мимике. Моя героиня всегда была доброй, смешной, отзывчивой. Она умела дружить и быть рядом, несмотря ни на что. Эту девчонку хотелось сохранить глубоко внутри. Это не какая-то новая Аллочка, а та самая, которая просто стала Аллой Юрьевной.

Лариса Баранова в интервью поделилась, что в день съемок полным составом вы не могли перестать радоваться и обсуждать всё подряд друг с другом. Расскажите, как вам запомнился этот день?

Когда нам построили декорации нашей старой общаги, мы действительно не могли наговориться. Наш режиссёр даже начал нервничать, а продюсер ему говорил: "Подожди, они профессионалы, они сыграют тебе всё очень быстро. Дай им поговорить".

На самом деле у нас много классных воспоминаний, в том числе тех, о которых зритель не знает. Тогда это был ситком, и нужно было обязательно учить всё наизусть, как стихи — даже нельзя было переставлять слова местами. Например, существительные и глаголы нельзя менять местами, потому что шутки пишутся так, что после определённого слова ты смеёшься. И если всё переставить, то уже будет несмешно.

Поэтому у нас была такая скатерть, на которой мы писали слова. И мы смотрели на неё, когда не могли запомнить какой-то длинный текст или отдельные реплики. Она была вся дико исписана (смеётся), зритель этого не видел, но у нас она была вся в диалогах. Сотни серий на одном полотне!

А суфлёров не было?

Суфлёров у нас не было — только скатерть-суфлёр (смеётся). Таких тёплых моментов было много. На недавних съёмках мы постоянно это обсуждали: "А помнишь то? А помнишь это? А помнишь, как мы раскалывались?".

Я помню, у нас была одна длинная и очень смешная сцена с Виталиком. Когда снимаешься каждый день, то в какой-то момент уже наступает полуневроз и становится сложно держаться. Сначала мы начали раскалываться в конце сцены, потом — всё раньше и раньше. В итоге дошло до того, что он просто вбегал в комнату девочек — и мы, глядя друг на друга, начинали смеяться. Уже даже без слов. Как красная тряпка для быка. В результате никак не могли собраться, и продюсеры уже плюнули на нас. Сказали: "Давайте снимать тогда отдельно". Нужно было быстрее отдавать серию в эфир. В итоге я сыграла эту сцену полностью без Виталика, а он — полностью без меня.

Такие моменты до сих пор приятно вспоминать. Виталик, я помню, всегда для меня пел — у него с собой была гитара. Он часто пел песни Игоря Талькова — я очень люблю "Скажи, откуда ты взялась?", люблю песни Александра Розенбаума. И в моменты, когда от усталости я уже не могла ничего играть, он как-то эмоционально меня заряжал. Ещё он всё время приносил конфеты, похожие на "Птичье молоко".

Когда мы снова встретились все в одном кадре, то начали шутить друг над другом, и все от нас заряжались. Кроме режиссёра, который очень волновался, что у него сейчас будет огромная переработка (смеётся). А всем было очень весело!

Кстати, про Кузю, про которого на ТНТ стартует новый сериал "Кузя. Путь к успеху". Хотели бы вы отдельный сериал про Аллочку? Согласились бы вы на такую идею? Если да, то как бы он мог называться?

Это точно решать зрителям, насколько им будет интересно. Понимаю, что моя героиня была очень популярна и интересна. Я вернулась, несмотря на то, что сама — человек с другими убеждениями и считаю, что дважды в одну реку не входят. Но это всё я отправила подальше, потому что за все эти 15 лет не было ни дня, чтобы меня не спросили про Аллочку и о том, когда она вернётся. Даже если я не выходила из дома — писали в интернете, в соцсетях. Если выходила — подходили на улицах.

Чувствую эту любовь зрителей к моему персонажу. Кстати, многие у меня спрашивали, почему у Саши и Тани, Кузи, есть своя история, а Алла, один из самых ярких персонажей, остаётся в стороне? Винили в этом, естественно меня, и говорили, что я не хочу этого.

Поэтому я за то, чтобы это было интересно и мне, и зрителю. Просто сниматься ради того, чтобы быть в эфире, мне не нужно. У меня есть много других направлений, в которых развиваюсь.

Как вы думаете, почему история "Универа" остаётся актуальной спустя столько лет? В чём её секрет?

Потому что тогда многие ситкомы: "Счастливы вместе", "Моя прекрасная няня" и другие, были адаптациями, переписанными с американских сценариев и просто построенными под наши реалии.

А наш проект, несмотря на отдалённую схожесть с сериалом "Друзья", был уникальным. Образы были точно и классно продуманы. И сериал был про нас и про тех людей, которых мы действительно знали в жизни. Такие же ребята жили с нами в общежитии, когда мы учились в институте. Вот такой парень или такая девочка по имени Аллочка, которая считает, что у неё есть красота — и больше по жизни ей ничего не нужно. Или, наоборот, отличница до мозга костей, как Таня.

Вы многодетная мама. Как вам удаётся совмещать успехи в карьере и семейный быт?

Я в какой-то момент поставила на паузу свою карьеру, потому что считаю, что меня везде можно заменить. Сначала у меня был спорт, потом актёрская профессия, потом я ушла в политику. И везде оказалась заменима. Когда я стала мамой, то поняла, что единственное место, где меня невозможно заменить — семья. Мои дети нужны только мне. Не хочу, чтобы их воспитывали даже самые прекрасные няни — я рожала их для себя. Когда был один ребёнок, я ещё могла совмещать работу и съёмки, когда двое — тоже. У меня было много проектов, но когда родился третий, я поняла, что совмещать эти вещи уже невозможно.

К 40 годам у меня развился СДВГ. Храню в голове очень много информации о планах на день. Тем более, у одного болит живот, у второго — зуб, третий двойку получил, звонят учителя, муж просит решить какие-то вопросы с документами, нужно что-то организовать, встретить, отвезти. Это такая многозадачность! Преклоняюсь перед многодетными мамами маленьких детей. У меня была возможность не работать. Моя мама живёт со мной и помогает, но даже так я иногда буквально сплю стоя. У кого-то нет таких возможностей — я не знаю, как они всё успевают.

Сейчас мои дети уже подросли: у них своя жизнь, школа, профессиональный спорт. Они живут по своему графику, поэтому у меня уже больше свободного времени. Сейчас маленький только Сашка — ему два с половиной года, и он, конечно, требует много внимания.

Почему решили вернуться в профессию?

Мне важно реализовываться. Считаю, что счастливая мама — основа всего. Поэтому сейчас я постепенно возвращаюсь в профессию. Конечно, работать так, как раньше, я уже не готова. У меня был период, когда снималась практически круглосуточно: днём — в сериале, ночью — в полном метре. Я почти не спала два месяца, сильно похудела — до 48 килограммов при росте 170. Продюсеры даже говорили, что не могут склеить серии, потому что я слишком изменилась внешне. Мои ноги были по толщине, как руки. Меня начали по-другому одевать, чтобы это не бросалось в глаза.

Так работать я больше не хочу. Но хочу радовать зрителя, который меня любит — и за это я ему очень благодарна. Обычно актёров быстро забывают, но со мной этого не произошло. И именно из благодарности я вернулась в проект — и надеюсь продолжать радовать своего зрителя.

Фото: Пресс-служба ТНТ