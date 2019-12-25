Фолк-триллер "Вий"

Возрастное ограничение: 18+.

Летней ночью в поисках ночлега трое семинаристов забредают в гости к ведьме. Один из студентов, философ Хома Брут, по странной воли старухи-хозяйки получил место в хлеву. Готовясь в темноте ко сну, Хому напугал неожиданный визит хозяйки. Она вскочила на него верхом и поскакала по полям и буеракам. Измученный Хома стал читать молитвы и заметил, что чары ведьмы слабеют. Одна из молитв помогла ему освободиться. Хома сам вскочил на старуху и погнал ее. К утру чары окончательно развеялись, и старуха превратилась в прекрасную панночку, упавшую на землю.

Чудом унеся ноги от панночки-колдуньи, главный герой оказывается втянут в смертельное приключение, от которого нельзя отказаться. Ровно три ночи ему придется провести у гроба красавицы, один на один с нечистой силой, на границе между жизнью и смертью. Достаточно ли селен духом Брут, чтобы уцелеть в схватке с нежитью?

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: Приют Комедианта, Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru