В Риме закрыли кафе, в котором Гоголь писал "Мертвые души"

В Риме закрыли литературное кафе Antico Caffe Greco. Об этом сообщает Corriere della Sera.

На месте кафе будет открыто новое заведение. Заведение было расположено в центре Рима в престижном квартале. Отмечается, что оно начало работать в 1760 году. В разное время кафе посещали поэт Джордж Гордон Байрон, философ Артур Шопенгауэр, а также писатель Николай Гоголь, который писал в нем "Мертвые души".

Закрытию Antico Caffe Greco предшествовал семилетний судебный спор между руководством кафе и владельцами здания, в котором оно находилось. Руководство заведение пыталось оспорить в суде отказ от собственника здания продлить аренду помещения, когда срок истек в 2017 году.

Фото: imagoeconomica.it