В Петербурге стали реже посещать рестораны и кафе

Показатель снизился на 9% по сравнению с прошлый годом.

Количество заказов в заведениях общепита Петербурга сократилось с начала 2025 года на 9% в сравнении с аналогичным показателем в 2024 году, следует из данных T-Data.

Обороты заведений, однако, выросли на 2% за счёт выросшего среднего чека (сумма заказа выросла на 13%, почти до 600 рублей).

В Ленинградской области обороты общепита выросли на 42%, количество покупок увеличилось на 26%, что является одним из наиболее высоких показателей.

Эксперты РБК Петербург называют Ленобласть местом оживления и даже появления рынка общепита. Особенно рост заметен в Кудрово, Мурино, Буграх, Янино и Новоселье.

Ранее стало известно, что Невский проспект останется без летних веранд в 2026 году.

Фото: unsplash (Jason Leung)