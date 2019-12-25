Спектакль "Вий"

Возрастное ограничение: 18+.

Летней ночью в поисках ночлега трое семинаристов забредают в гости к ведьме, у которой есть вторая личина – панночка невиданной красоты. Одного из студентов, философа Хому Брута старуха по странной воле определяет на ночевку в хлев. Готовясь ко сну, Хому пугает неожиданный визит хозяйки. Она вскакивает на него верхом и скачет по полям и буеракам.

Измученный Хома начинает читать молитвы и замечает, что они работают. Чары ведьмы понемногу слабеют. К утру старуха превращается в прекрасную панночку, упавшую на землю без дыхания.

Чудом унеся ноги от панночки-колдуньи, главный герой оказывается втянут в смертельное приключение, от которого нельзя отказаться. Ровно три ночи ему придется провести у гроба красавицы, один на один с нечистой силой, на границе между жизнью и смертью.

Длительность: 2 часа 15 минут

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru