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Спектакль "Золушка"
Сегодня, 12:00
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Спектакль "Золушка"

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Постановку покажут в Театре комедии им. Акимова 24 марта. Начало в 12:00. Для зрителей старше шести лет.

В театре комедии им. Акимова покажут спектакль по мотивам любимой всеми сказки. Постановка в новой интерпретации удивит музыкально-драматическими номерами, необычными костюмами, современными технологиями. Артисты откроют старинный сюжет для искушенных зрителей. В спектакле прозвучит музыка Антонио Спадавеккиа, Евгении Немцевой и Николая Погорелова.

На сцену выйдут Алексей Макрецкий, Елизавета Александрова, Елизавета Кузьмина, Денис Лукичев, Арсения Бычкова, Игорь Юдин, Виталий Куклин, Алиса Кондратьева, Олеся Бережная, Евгения Светлая, Андрей Конев, Александра Дроздова, Александр Корнеев, Ирина Сотникова, Ксения Полубенцева, Стас Каблуков.

Фото: akimovkomedia.ru

Теги: золушка, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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