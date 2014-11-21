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Нижегородские власти выпустили ролик о Золушке, не попавшей на бал без QR-кода

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Фея-крестная не смогла помочь ей с QR-кодом.

Минздрав Нижнего Новгорода сделал ремейк на сказку про Золушку, которая живет во времена пандемии. Фея готова предоставить девушке карету и кучера, однако она ждет QR-код. Видео с кукольным спектаклем было опубликовано на сайте ведомства 16 ноября.

Фея не догадывается, о каком коде идет речь. Тогда Золушка печально заключает, что ей придется вновь чистить картошку. 

Региональные власти пообещали, что это только первая серия, и будет продолжение.

На данный момент в Нижегородской области полный цикл вакцинации прошли 1 303 204. Коллективный иммунитет сформировался у 48,5% населения.

Ранее глава Роспотребнадзора оценила эффект от введения QR-кодов в 77 регионах. 

Видео: ВКонакте / Про Город Нижний Новгород | Новости области

Теги: qr код, золушка
Категории: Новости России, Лента новостей,

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