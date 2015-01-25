Глава Роспотребнадзора оценила эффект от введения QR-кодов в 77 регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на совещании с президентом, что в 77 регионах ввели QR-коды в качестве ограничительных мер. По ее словам, это уже дает "хороший эффект".
Всего в России 85 субъектов. Заболеваемость коронавирусом по России по сравнению с прошлой неделей снизилась на 2,5%. 10 субъектов РФ находятся на стадии снижения. Лучший результат в Москве, где заболеваемость упала на 23%.
Но главное, конечно же, в этой ситуации мы никак не обольщаемся, никак не ослабляем усилий.
Анна Попова.
За последние сутки в России выявили 36 626 случаев заболевания. Количество смертей вновь побило рекорд.
Видео: kremlin.ru
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