Глава Роспотребнадзора оценила эффект от введения QR-кодов в 77 регионах

Анна Попова отметила, что власти не будут обольщаться первыми результатами.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на совещании с президентом, что в 77 регионах ввели QR-коды в качестве ограничительных мер. По ее словам, это уже дает "хороший эффект".

Всего в России 85 субъектов. Заболеваемость коронавирусом по России по сравнению с прошлой неделей снизилась на 2,5%. 10 субъектов РФ находятся на стадии снижения. Лучший результат в Москве, где заболеваемость упала на 23%.

Но главное, конечно же, в этой ситуации мы никак не обольщаемся, никак не ослабляем усилий. Анна Попова.

За последние сутки в России выявили 36 626 случаев заболевания. Количество смертей вновь побило рекорд.

Видео: kremlin.ru