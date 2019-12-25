В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

За сутки скончались 1 247 человек.

Максимум смертей с COVID-19 за сутки обновлен в России. Об этом рассказали представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки медики зарегистрировали гибель 1 247 пациентов с ковидом. Общее число жертв за все время пандемии увеличилось до 259 084 человек. Больше всего погибших за день зафиксировано в российской столице - 96 человек, Петербурге - 84 человека и Краснодарском крае - 86 человек.

При этом количество новых пациентов по стране выросло на 36 626, до 9 182 538 зараженных. Темп прироста остался на уровне 0,4%.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 626 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2335 (6,4%) без клинических проявлений. пресс-служба оперштаба РФ

В России выявили 36 818 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 27 октября.

Фото и видео: Оперштаб РФ