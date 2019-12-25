В России выявили 36 818 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 27 октября

Умерли от ковида за день по стране 1 240 пациентов.

В России выявили 36 818 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Это минимум с 27 октября. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Число заболевших во время пандемии составило 9 145 912 человек по стране. Относительный показатель прироста числа пациентов составил 0,4%.

Также за день медики выписали после заражения ковидом 34 161 россиян. Показатель увеличился до отметки в 7 846 448 человек. Доля переболевших COVID-19 от общего числа зараженных зафиксирована на уровне 85,8%. За сутки жертвами инфекции стали 1 240 пациентов. Днем ранее этот показатель составлял 1 211 человек. При этом условная летальность регистрируется на уровне 2,82%.

В Петербурге у 83% взрослых горожан сформировались антитела к коронавирусу.

Фото и видео: оперштаб РФ

