В Петербурге у 83% взрослых горожан сформировались антитела к коронавирусу

Ученые пока не уверены, ослабевает ли защита организма после вакцинации или перенесенной болезни.

Ученые Европейского университета, лаборатории Genetico и НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева пришли к выводу, что у 83% взрослых жителей Петербурга выработались антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщил "РБК Петербург".

У 99% участников исследования, которые привились "Спутником V", были обнаружены антитела. Результат меньше, 96%, показали те, кто привился "Спутник Лайт". Отмечается, что привитых "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной" практически не было, однако и у них выработались антитела – 76% и 57% соответственно.

Также были участники, которые переболели, но не привились – у 78% обнаружили антитела. Доля случаев повторного заражения, подтверждённого с помощью ПЦР-тестирования, не превышает 3%.

Ученые признали необходимость ревакцинации, особенно для людей из уязвимых категорий. Оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета в 65%.

Ранее мы писали, что Беглов назвал безответственными горожан, отказывающихся от вакцинации.

Фото: pixabay.com